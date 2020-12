Gazzetta dello Sport: "Pirlo vuole un segnale da Chiesa e Kulusevski"

Chiesa e Kulusevski sono ambiziosi. La Gazzetta dello Sport scrive come i due non sembrano intenzionati a stare a guardare. E' vero che la Juventus sembra aver trovato gli equilibri giusti senza di loro, con i loro sostituti (Rmasey e Alex Sandro), ma già da domani a Genova potrebbero avere la loro occasione per riprendersi i riflettori. Loro che colpi sono stati dell'ultimo mercato: siamo oltre i 100 milioni di spesa, investiti su um futuro che può essere decennale, ma che ha bisogno di risposte quasi immediate. Entrambi si sono tolti delle soddisfazioni, e se da una parte Chiesa ha sofferto lo spaesamento iniziale, Dejan è sembrato accusare psicologicamente la delusione per non giocare.