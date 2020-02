vedi letture

Gazzetta dello Sport: "Quelle trappole piccole piccole per Juve, Lazio e Inter"

Quello attuale è un turno di Serie A particolare, con le prime della classe impegnate con le ultime del campionato. E così la Gazzetta dello Sport, nella sezione delle opinioni, commenta così il calendario di questo weekend: "Quelle trappole piccole piccole per Juve, Lazio e Inter". E nel pezzo si legge: "Attenti al testa-coda, qualcuno potrebbe farsi male. La giornata numero 25 ci consegna un curioso disegno del destino: le tre grandi in fuga sfideranno l’ultima, la terzultima e la quartultima in classifica. A prima vista. un turno di transizione, un riscaldamento in vista di impegni più tosti, che sono alla finestra. Niente di più sbagliato. A questo punto del campionato, con il ritorno delle Coppe e con Juve, Lazio e Inter così vicine, ogni punto pesa come un macigno nella corsa scudetto. E perderli in partite “facili” sarebbe dannatamente pericoloso". Con i bianconeri attesi dalla SPAL, i biancocelesti dal Genoa e i nerazzurri dalla Sampdoria.