Gazzetta dello Sport: "Real, spesi 303 milioni"

© foto di ManWil

La Gazzetta dello Sport, quest'oggi in edicola, fa il punto non solo sul mercato delle italiane ma anche delle rivali della Juventus nella corsa alla Champions League. Con la Rosea che titola: "Real, spesi 303 milioni. Neymar, che intrigo tra PSG e Barcellona. Bayern, solo difensori". E nel sottotitolo altri affari dei massimi club europei: "Il Madrid cerca il riscatto con Hazard e Jovic. Il Chelsea ha investito 60 milioni per Pulisic. Atletico: sborsati 120 milioni per Joao Felix".