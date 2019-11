© foto di Wilman

Ancora spazio alla situazione in casa Rieti, con la società che ancora non ha pagato gli stipendi dei giocatori che sono scesi in stato d’agitazione, nelle pagine interne de La Gazzetta dello Sport che titola: “Rieti, lo sciopero continua. Gioca la Berretti?”.

“Con gli spettri del passato, la Serie C guarda preoccupata al centro d’Italia. C’è il rischio che domenica il Rieti non giochi e che non termini la stagione. Alla scadenza del 16 ottobre non sono stati versati tutti gli stipendi ai calciatori (solo in 9 sono stati pagati) e dopo aver resistito e facendo 3 vittorie, un pari e un k.o. sotto la gestione del tecnico Caneo, i giocatori – sostenuti dall’Aic – stanno scioperando e non si allenano da martedì. - si legge all’interno – Così si rischia di falsare il campionato visto che dopo due rinunce ci sarà l’esclusione”.