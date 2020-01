Spazio al mercato di casa Empoli sulle pagine interne de La Gazzetta dello Sport che titola: “Rivoluzione Empoli. Già 6 acquisti e non finisce qui”.

“Il 2020 è iniziato davvero con i fuochi d’artificio. Quelli del presidente Fabrizio Corsi che voluto rispondere al malcontento della piazza per una seconda parte di andata da retrocessione con una campagna rafforzamento da record. Fra giovedì e sabato sono stati ufficializzate sei operazioni in entrata, due al giorno. Il d.s. Pietro Accardi, nel mirino della tifoseria, stava operando da settimane per rimettere in sesto una situazione fallimentare. - si legge all’interno - Ma dopo la difesa e l’attacco anche la mediana potrebbe subire ritocchi. Si punta su Zurkowski”.