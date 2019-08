Gazzetta dello Sport: "Roma, sette giorni caldi"

Panoramica sul calciomercato della Roma nelle pagine interne della Gazzetta dello Sport. Tanti sono infatti i nodi da sciogliere per la squadra di Fonseca, che nei prossimi sette giorni potrebbe avere la sua fisionomia definitiva. In difesa, il nome principale in entrata è quello di Toby Alderweireld, che starebbe premendo per lasciare il Tottenham. L'attaccante non sarà invece Higuain (che ha detto no), così si valuta se tenere Dzeko, mentre potrebbe arrivare lo svincolato Fernando Llorente qualora partisse Schick, destinazione Dortmund. Filo diretto anche con il Real Madrid: piacciono Diaz e Nacho. Mosse interne: attesa per il rinnovo di Zaniolo, per Olsen c'è il Montpellier. Gonalons e Karsdorp hanno richieste, mentre Coric e Bianda potrebbero andare via in prestito, anche se l'ingaggio spaventa.