Gazzetta dello Sport: "Samp, ribaltone d'attacco"

Nelle pagine interne della Gazzetta dello Sport si fa il punto anche sul mercato della Sampdoria, destinata a cambiar volto nella prossima stagione, almeno in attacco. "Ribaltone d'attacco" è infatti il titolo dell'articolo di riferimento, nel quale si spiega come l'unico ad avere la (quasi) certezza di restare sia Quagliarella. Troppo alto infatti il riscatto per Grégoire Defrel, mentre non ha convinto a fondo Gabbiadini. Molto probabile invece che verrà sacrificato sul mercato Caprari: plusvalenza in vista.