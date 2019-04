© foto di Tommaso Bonan

"Inter, Spalletti ha deciso: duello Icardi-Lautaro fino a fine campionato". Questo il titolo dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport in merito alle vicende di casa nerazzurra. Dopo il pareggio (1-1) contro la Juventus arrivato in un degli anticipi di sabato, il tecnico dell'Inter detta la linea in vista delle ultime 4 gare di campionato: non ci saranno gerarchie in attacco.