L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive in prima pagina di Roma-Inter di domani sera. "Spalletti torna a Roma, con l'Inter vince sempre", il titolo della rosea che spiega come l'allenatore nerazzurro ha numerosi ricordi dell'Olimpico vista la sua lunga esperienza in giallorosso. Di Francesco non può fallire, mentre proprio Spalletti cerca punti utili a superare - almeno momentaneamente - il Napoli al secondo posto.