Nelle pagine interne della Gazzetta dello Sport si parla lungamente, com'è naturale in questo periodo, di calciomercato. "Dzeko, è stallo": titola il giornale nell'articolo dedicato alla trattativa tra Roma e Inter per portare Edin Dzeko alla corte di Conte. Per l'attaccante bosniaco, infatti, i giallorossi chiederebbero ben 22 milioni di euro, una cifra che l'Inter non è intenzionata a raggiungere: i nerazzurri ne offrono solo 13. Servirà più tempo per concludere l'affare, mentre c'è da limare anche l'offerta per Barella. Così il primo acquisto interista potrebbe diventare Lazaro, in uscita dall'Hertha Berlino.