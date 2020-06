Gazzetta dello Sport su Filippo Inzaghi: “L’uomo dei sogni”

vedi letture

Spazio anche sulla Gazzetta dello Sport dedicato a Filippo Inzaghi e al suo Benevento. “L’uomo dei sogni” è il titolo scelto dalla rosea che poi continua: “I segreti di Inzaghi che ritroverà la A con il suo Benevento. - si legge nel sottotitolo – Se vince a Empoli è fatta. La grande storia di Pippo e delle sue tante resurrezioni”.

“C’è un’immagine che, più di mille parole, racconta il Pippo Inzaghi allenatore. Ultimi minuti di lavoro sul campo, c’è da svolgere un’esercitazione sui cross: Pippo partecipa e si piazza in mezzo all’area di rigore. Quando arriva il pallone, e spiove perfetto sul palo, va come una furia a inzuccarlo, lo butta in rete e poi, per il divertimento dei suoi giocatori che ne ammirano la coordinazione e il tempismo, corre come un pazzo ad abbracciare il magazziniere in un’esultanza da Champions League. - si legge nell’attacco del pezzo - E così, con un semplice gesto, si è messo allo stesso livello dei suoi ragazzi (anche loro dovevano svolgere quell’esercizio), ha mostrato loro di meritare il ruolo di condottiero, perché nessuno avrebbe saputo colpire meglio il pallone, e (dettaglio tutt’altro che trascurabile) ha scatenato quell’entusiasmo che in una squadra è il carburante più importante”.