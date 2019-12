Spazio al 2019 di Filippo Inzaghi su La Gazzetta dello Sport in edicola che titola: “Dal Bologna al Benevento. Così il 2019 l’ha cambiato”. Dall’esonero in terra emiliana, con la squadra felsinea che aveva un piede in Serie B, alla cavalcata alla guida del Benevento in Serie B: “L’esonero, lo studio e i record. Ecco i segreti del perfezionista”.

“A gennaio Inzaghi era al Bologna e le cose non andavano bene. Il mercato di gennaio era l’ancora di salvataggio, e infatti gli arrivi di Sansone e Soriano erano ciò che gli serviva per abbandonare il 3-5-2 e passare al 4-3-3. Tuttavia il 27 la sciagurata partita con il Frosinone (Mattiello subito espulso e 0-4) gli è stata fatale, con l’arrivo di Mihajlovic e la cavalcata verso la salvezza che hanno smontato ancor di più il lavoro di Inzaghi. - si legge ancora - Il presidente Vigorito lo voleva già dopo Venezia, ma Inzaghi nell’estate 2018 preferì tornare in A. Il 4-3-3 di base è stato inizialmente tramutato in un 4-4-2, che poi è stato modellato con una serie di scelte ben ponderate. Il nodo chiave è stato a Pescara, nell’unica (pesante) sconfitta: un 4-0 diverso da quello famoso di gennaio, perché da questo è cominciato il volo del Benevento”.