Gazzetta dello Sport su Perugia-Pescara: “Gli amici contro”

“Gli amici contro. Oddo si gioca il posto al Perugia davanti a Zauri”. Titola così nelle pagine interne La Gazzetta dello Sport parlando della sfida di domenica fra Perugia e Pescara che metterà di fronte gli ex compagni alla Lazio Massimo Oddo, tecnico degli umbri che traballa, e Luciano Zauri, promosso in estate alla guida della prima squadra abruzzese. “Oddo e Zauri, amici contro in Perugia-Pescara. Carriere parallele per i due allenatori abruzzesi avversari nel posticipo di domenica al Curi. - si legge nell’attacco del pezzo - Andati via dalla terra natia da ragazzini, uno in direzione Milanello, l’altro per Zingonia. Passati dall’Olimpico con la maglia della Lazio all’apice della vita agonistica, poi tornati in patria per iniziare, da Pescara, la seconda esperienza calcistica, quella in panchina”.