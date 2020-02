Gazzetta dello Sport sugli allenatori di B: “I più resistenti”

Spazio alla situazione degli allenatori sulle panchine di Serie B nelle pagine sportive de La Gazzetta dello Sport che titola: “I più resistenti” con le foto di Luca D’Angelo (Pisa), Michele Marcolini (Chievo), Vincenzo Italiano (Spezia), Fabio Caserta (Juve Stabia) e Alessio Dionisi (Venezia), tecnici giovani, all’esordio in Serie B e con un grande futuro davanti. “Allenatori, il peso del debutto. In cinque hanno già un futuro. - si legge nel sottotitolo – Ora c’è pure Legrottaglie, ma altri cinque esordienti sono già a casa”.

“Le premesse erano buone. Una bella covata di allenatori debuttanti, pronti a gettare sulla B una ventata di freschezza e novità, accanto a un altro bel gruppo di giovani non di primo pelo, ma comunque in grado di far alzare il livello di curiosità. Con l’etichetta di allenatore del futuro pronta a essere stampata. Il rischio d’impresa c’era, le società hanno per fortuna concesso una bella dose di fiducia, ma non è andata benissimo. Sono rimasti in cinque, e stanno santificando il loro esordio in categoria con una stagione eccellente dopo essere arrivati dalla C (in tre vincendola)”.

Discorso diverso per Francesco Baldini, Paolo Zanetti e Luciano Zauri, tutti non più alla guida dei club che gli avevano affidato le redini – Trapani, Ascoli e Pescara – a cui si aggiungono Paolo Tramezzani e Roberto Muzzi che chiamati alla guida di Livorno ed Empoli sono durati solo poche giornate.