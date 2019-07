© foto di ManWil

"Milik non va e Carletto riapre a Icardi". Il mercato tiene banco in casa Napoli anche dopo il pareggio, deludente in verità, contro la Cremonese nell'amichevole precampionato terminata 3-3. E la Gazzetta dello Sport, nelle pagine interne, titola sull'attacco dei partenopei, riportando anche le parole di mister Ancelotti sull'attaccante in uscita dall'Inter: "Il suo valore non lo scopro io".