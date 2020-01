Gazzetta dello Sport sul Perugia: “Oggi Colantuono al posto di Oddo”

© foto di Mattia Verdorale

Spazio ai cambi di panchina in Serie B e in particolare a quella del Perugia, che nella giornata di oggi dovrebbe cambiare guida tecnica, nelle pagine de La Gazzetta dello Sport in edicola. “Perugia, oggi Colantuono al posto di Oddo”, scrive la rosea facendo il punto sulla situazione: “Il dado è tratto. Si va decisi verso il cambio in panchina a Perugia, dove oggi termina l’avventura di Oddo. Al suo posto si attende solo l’annuncio di Stefano Colantuono, che ha battuto la concorrenza di Aglietti. Il tecnico romano, la scorsa stagione alla Salernitana, avrà il compito di riportare gli umbri nella zona promozione”.