Gazzetta dello Sport sull’Empoli: “Dionisi nella culla del 4-3-1-2”

Spazio al neo tecnico dell’Empoli Alessio Dionisi sulle pagine della Gazzetta dello Sport che titola: “Dionisi nella culla del 4-3-1-2. L’Empoli ci riprova con un altro specialista”. “È l’uomo giusto al posto giusto. Là dove il 4-3-1-2 in passato ha dato risultati entusiasmanti, è arrivato l’allenatore che nell’ultima stagione di B tra i giovani l’ha proposto nella maniera più convincente. Il laboratorio Empoli ha accolto Alessio Dionisi, al secondo anno in categoria, per ritentare il ritorno in Serie A. - si legge nell’attacco del pezzo - E la via scelta da quelle parti la conoscono bene. Con il 4-3-1-2 ci sono state i balzi in A con Maurizio Sarri nel 2013-14 e con Aurelio Andreazzoli nel 2017-18, oltre all’ottimo campionato nella massima serie con Marco Giampaolo nel 2015-16”.