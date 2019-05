Gazzetta dello Sport sull'Inter di Conte: "Chiesa il colpo, poi 4 pedine"

Nelle pagine interne della Gazzetta dello Sport, si parla dell'Inter di Conte. Le idee del nuovo tecnico sul mercato sono infatti chiare. "Il viola sarà il colpo, poi quattro pedine. Lukaku costa caro", questo il titolo dell'articolo, nel quale si spiega a chiare lettere come il colpo principale dell'Inter dovrebbe essere rappresentato da Federico Chiesa, per il quale Antonio Conte stravede. Sulla lista della spesa ci sono: due attaccanti, un esterno destro, un centrocampista titolare e un vice-Brozovic. In attacco è probabile l'arrivo di Dzeko, con le parti che sono già vicine, mentre sembra difficile Lukaku: il Manchester chiede tanto per lasciarlo andare. Per il centrocampo i nomi sono quelli di Barella e Lorenzo Pellegrini.