Il mercato dell'Inter e, in particolare, le trattative sul reparto offensivo sono oggetto di analisi da parte della Gazzetta dello Sport: "Il ballo dell'attacco. Politano al Napoli, Llorente in pausa. Per il vice Lukaku Conte va su Giroud. L'esterno ha detto sì: oggi si chiude. Lo spagnolo per adesso non si muove" si legge a pagina 5.