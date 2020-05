Gazzetta dello Sport sulla B: “Si ricomincia il 20. 111 partite in due mesi”

“Si ricomincia il 20. Le 111 partite in due mesi, via al conto alla rovescia.”, titola così La Gazzetta dello Sport in edicola che poi continua facendo il punto della situazione: “Due turni infrasettimanali, si attende il sì alle cinque sostituzioni. Come la Serie A, anche la Serie B ha la sua data. Il 20 giugno si dovrebbe ricominciare a giocare per portare a termine questa tormentatissima stagione. L’incontro tra il ministro Spadafora e i vertici del calcio ha dato la tanto attesa schiarita. Per le società comincia il conto alla rovescia, mancano tre settimane al ritorno in campo. La data sarà ufficializzata dopo il Consiglio federale dell’8, ma sembra che non ci siano più dubbi. Al lavoro”.