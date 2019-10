Gazzetta dello Sport sulla riscossa delle piccole: “Sogni di provincia”

“Sogni di Provincia”, titola così La Gazzetta dello Sport nelle pagine dedicate a Serie B e Serie C soffermandosi su tre realtà alla riscossa come Crotone, Renate e Potenza.

“All’inferno e ritorno: Crotone da favola”, è l’apertura per il club calabrese che domo un anno difficile sta rilanciandosi sempre con Stroppa in panchina ed è secondo in Serie B.

“Renate d’acciaio. Difesa da record per sfidare le big” è invece il titolo dedicato al club brianzolo, secondo nel Girone A di Serie C allenato da Aimo Diana. Un paese di quattromila abitanti che sfida Monza e Alessandria.

Infine spazio al Potenza, secondo nel Girone C di Serie C: “Orgoglio Potenza, tanti vecchietti per fare l’impresa”. Il club lucano ha una squadra d’esperienza dove spicca Emerson, 39 anni, titolare da 55 gare consecutive.