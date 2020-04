Gazzetta dello Sport sulla Serie B: “Bufera ad Ascoli”

“Bufera ad Ascoli”. Titola così La Gazzetta dello Sport dopo il licenziamento, formalmente causa coronavirus, del tecnico Roberto Stellone e la promozione in prima squadra di Guillermo Abascal. “Il caso Stellone. Primo licenziato per Coronavirus”, si legge ancora nell'articolo che poi continua: “Non è certamente un divorzio consensuale quello voluto dall’Ascoli, che dopo oltre un mese di attesa ha dato ufficialmente il benservito a Roberto Stellone affidando la squadra a Guillermo Perez Abascal, responsabile del settore giovanile e tecnico della Primavera. Che non è un semplice esonero lo ha fatto capire la società, comunicando al tecnico che non solo non è più l’allenatore, ma anche che non intende più pagare lui e il suo staff, nonostante un contratto fino al 30 giugno 2021. Una decisione che l’Ascoli lega all’emergenza Covid-19 e alla necessità di contenere le spese, ma che Stellone impugnerà nelle sedi opportune. È il primo licenziato per coronavirus”.