Gazzetta dello Sport sulla Serie B: “Il mercato del gol. Da Pettinari a Forte”

“Il mercato del gol. Pettinari, Iemmello, Forte: bomber retrocessi che fanno gola”. Titola così La Gazzetta dello Sport per quanto riguarda il mercato della Serie B. “Destino comune per gli attaccanti di Trapani, Perugia e Juve Stabia, tutti scesi in Serie C nonostante valanghe di gol. Ora tante big sono sulle loro tracce. - si legge ancora - Tradizione e anomalia. Un punto fermo: chi segna più di tutti in Serie B, da cinque anni a questa parte, va dritto nella massima serie. Nwankwo Simy con il Crotone ha seguito le orme di Lapadula (Pescara 2016), Pazzini (Verona 2017), Caputo (Empoli 2018) e Donnarumma (Brescia 2019). Alle spalle del nigeriano e dei suoi 20 gol, un podio paradossale: Pietro Iemmello (19) con il Perugia, Francesco Forte e Stefano Pettinari (entrambi 17) con Juve Stabia e Trapani. Tutti retrocessi, tutti al centro del mercato”.