Gazzetta dello Sport sulla Serie C: “Monza sempre tiranno”

Ampio spazio al turno infrasettimanale di Serie C nelle pagine interne della Gazzetta dello Sport che dedica una pagina a testa ai tre gironi. “Armellino accende le luci e sul Gozzano cala il buio. Monza sempre tiranno” è il titolo dedicato a quello A dove la squadra di Brocchi veleggia verso la Serie B quasi senza rivali(+7 sulle seconde). “Il Derby è del Vicenza. Basta un tiro di Cinelli. L’Arzignano si arrende” e “Padova finale d’oro. Sullo può brindare. La Samb è ancora KO” sono invece i due titoli più grandi dedicati al Girone B con la sfida veneta per il primo posto. Infine apertura sul Catania per quello C: “Catania, amaro destino. Pari al 90° e tifosi furiosi. Lucarelli, futuro in salita”.