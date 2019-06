Gazzetta dello Sport: "Tesoretto Napoli, caccia a Lozano o Rodrigo"

Sulla Gazzetta dello Sport di oggi si parla lungamente anche di Napoli, nelle pagine interne del quotidiano. Le manovre di calciomercato porteranno infatti i partenopei a guadagnare una cifra di circa 50 milioni per le cessioni di Hysaj, Mario Rui, Diawara e Inglese. Con quell'ammontare di denaro si potrà poi dare la caccia al vero colpo dell'estate, che potrebbe rispondere ai nomi di Hirving Lozano o di Rodrigo. Dovrebbe salutare anche Luigi Sepe, ancora non riscattato dal Parma, ma che potrebbe andare ai crociati per una cifra tra i 3 e i 4 milioni. In attacco l'ultima idea è il clamoroso ritorno di Duvan Zapata, in forza all'Atalanta: Roberto Inglese potrebbe fungere da parziale contropartita per arrivare al colombiano.