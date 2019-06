Gazzetta dello Sport: "Zapata per l'Atalanta vale 70 milioni"

Sfogliando l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, nelle prime pagine interne c'è un ricco focus su Duvan Zapata, attaccante colombiano dell'Atalanta. "Gol per la Colombia e per l'Atalanta: ora vale 70 milioni" è il titolo dell'articolo dedicato al centravanti, sempre più uomo mercato degli orobici. La società del presidente Percassi, dopo le due reti in Coppa America, non è però intenzionata a perderlo: pronto un contratto fino al 2023. Il Napoli e la Premier League osservano da spettatori interessati, ma l'immediato futuro sembra essere a Bergamo, per affermarsi ancora di più.