Gazzetta di Modena: "Anche il Sassuolo verso il taglio degli stipendi"

"Anche il Sassuolo verso il taglio degli stipendi": questo il titolo della Gazzetta di Modena in prima pagina, dedicato alle ultime vicende neroverdi. Anche i neroverdi pensano al taglio degli stipendi. Oggi un nuovo incontro tra Lega Calcio e AIC per scegliere le modalità della sospensione delle retribuzioni ai calciatori: i neroverdi non decideranno in autonomia come la Juve.