"Il Genoa beffa il Sassuolo. Rabbia neroverde contro l'arbitro": così la Gazzetta di Modena in prima pagina. Sconfitta per i neroverdi in casa del Genoa ma tante le proteste. Contestate le decisioni dell'arbitro Irrati: i neroverdi reclamano per il rigore concesso al Genoa per un presunto contatto Sanabria-Obiang (l'arbitro non è andato a rivederlo al VAR), per il gol annullato a Djuricic (annullato col VAR) e per un mancato rigore per un presunto contatto Perin-Traoré.