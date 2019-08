Gazzetta di Modena: "Berardi-Caputo-Boga tridente delle meraviglie"

© foto di stefano tedeschi

Il focus della Gazzetta di Modena in edicola oggi sul Sassuolo è dedicato al tridente offensivo Berardi-Caputo-Boga. Il primo rappresenta la certezza per De Zerbi, il secondo il bomber che è tanto mancato ai neroverdi negli ultimi anni, il terzo una furia in grado di far ammattire gli avversari. Se dovessero confermare in campionato quanto di buono fatto quest'estate, allora per il Sassuolo aumenterebbero le possibilità di far bene.