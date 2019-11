"Berardi evita la beffa al Sassuolo a Lecce: finisce 2-2": questo il titolo della Gazzetta di Modena in riferimento alla sfida tra i neroverdi e i giallorossi, al Via del Mare. Lapadula ha portato in vantaggio i salentini, poi riacciuffati da Toljan (primo gol in Italia). Giallorossi di nuovo avanti con una bellissima punizione di Pippo Falco e riacciuffati nel finale da Berardi, che evita il settimo ko a De Zerbi e tiene in linea di galleggiamento il Sassuolo.