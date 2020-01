La Gazzetta di Modena dedica spazio al mercato del Sassuolo. "Caprari al Parma, il Sassuolo vira su Haraslin". Movimenti in attacco in casa neroverde: ceduto Alfred Duncan alla Fiorentina (ieri le visite mediche), il Sassuolo si è lasciato sfuggire Caprari, che ha scelto il Parma. I neroverdi pensano all'ex Parma Haraslin, esterno classe '96. Intanto è fatta per il ritorno di Magnani dal Brescia.