Sulla Gazzetta di Modena c'è spazio per le parole di Ciccio Caputo: "Mi sento un ragazzino, al Sassuolo posso dare molto" è il titolo scelto dal quotidiano modenese. L'attaccante ieri ha parlato così a Sky Sport: "Siamo contenti di com'è andata col Bologna e dobbiamo continuare a spingere, con i tre punti presi affrontiamo la settimana più rilassati, anche se conoscendo De Zerbi non sarà affatto così, lui vive ogni partita come una finale".