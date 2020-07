Gazzetta di Modena: "Carnevali si coccola De Zerbi 'Il progetto gira intorno a lui'"

vedi letture

"Carnevali si coccola De Zerbi 'Il progetto gira intorno a lui'" scrive la Gazzetta di Modena in edicola quest'oggi. "Grazie al gioco di De Zerbi siamo riusciti ad avere una base solida e poi tutta la nostra squadra e lo staff è riuscita a restare in città durante l'emergenza. Comunque il nostro exploit è tutto merito di quanto fatto dal tecnico De Zerbi". L'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali si tiene stretto il suo allenatore e non ha alcun dubbio che resterà con il club neroverde anche in caso di offerte importanti da parte di grandi club. Stasera la sfida col Milan.