vedi letture

Gazzetta di Modena: "Chelsea su Boga, Sassuolo si coccola Caputo"

"Il Chelsea pensa a Boga, il Sassuolo si coccola Ciccio Caputo": così la Gazzetta di Modena in edicola oggi. Possibile incontro Chelsea-Sassuolo tra oggi e domani per parlare del futuro di Boga (i blues possono riacquistarlo) ma nel frattempo i neroverdi si godono il nuovo exploit di Ciccio Caputo. Il barese è il secondo cannoniere italiano del massimo campionato alle spalle dell'inarrivabile Immobile (che è già a 25 centri), davanti a Domenico Berardi e a Belotti del Torino con 9, ed è andato in doppia cifra per la settima volta consecutiva (in otto anni, considerando la stagione saltata per la squalifica).