Apertura dedicata alla presentazione di Vlad Chiriches e Alessandro Russo nella sezione sportiva della Gazzetta di Modena: "Sono a Sassuolo per giocare e fare gol: avevo bisogno di una nuova sfida". Ieri la conferenza dei due nuovi arrivati in casa Sassuolo. Il difensore rumeno, capitano della sua nazionale ed ex Napoli, ha parlato così del suo arrivo in neroverde: "Volevo giocare con continuità. A Napoli sono stato condizionato anche dagli infortuni". Ha parlato anche il baby portiere Russo: "Io come De Gea? Stilisticamente sì ma il paragone è azzardato. Mi ispiro a Buffon e Handanovic"