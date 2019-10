Gazzetta di Modena, De Zerbi: "Difficile capire qual è il Sassuolo vero"

© foto di stefano tedeschi

Ritorna sul pesante k.o. del Sassuolo nel saturday night contro l'Atalanta la Gazzetta di Modena, che nell'edizione odierna riporta le dichiarazioni nell'immediato post-gara del tecnico dei neroverdi, Roberto De Zerbi: "Se qualche situazione di campo va male, nel caso di questa gara i due gol in pochi minuti, si sposta il focus - ha detto in conferenza -, l'atteggiamento e tutto quello che questa squadra è capace di fare, al di là dell'allenatore". Un avvio di stagione difficoltoso, con molti alti e bassi: "È anche difficile capire quale sia il Sassuolo vero, perché ne abbiamo visti sei diversi, e siccome io alleno allo stesso modo tutte le settimane, allora probabilmente a livello mentale abbiamo troppa fragilità e ci sciogliamo alle prime difficoltà in maniera troppo netta, troppo evidente". L'occasione per ripartire c'è, e si chiama Brescia: una sfida dal sapore speciale per De Zerbi, nativo proprio della città lombarda.