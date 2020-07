Gazzetta di Modena: "De Zerbi firma. Il Sassuolo a Firenze cerca un colpo per rilanciarsi"

"De Zerbi firma e si tuffa sulla Fiorentina. Il Sassuolo cerca un colpo per rilanciarsi" scrive la Gazzetta di Modena in edicola quest'oggi. Ieri è arrivato l'annuncio ufficiale: De Zerbi ha firmato il rinnovo, per un anno, con il Sassuolo. Dopo la ripresa due pareggi e un ko per i neroverdi affamati di punti per risalire in classifica. Fischio d'inizio ore 21,45.