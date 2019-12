Gazzetta di Modena: "De Zerbi ritrova Gattuso, tra i due sfida scintille"

La Gazzetta di Modena dedica un focus allo scontro tra De Zerbi e Gattuso in Sassuolo-Napoli di domenica prossima. "De Zerbi ritrova Gattuso, tra i due sfida da scintille" scrive il quotidiano. I due si sfidano da anni. Il primo atto nel 2016, nella sfida ai playoff di C tra Foggia e Pisa, con il calabrese colpito da una bottiglietta allo Zaccheria, si sfiora la rissa con i nerazzurri che strappano il pass per il B. 'Vendetta' servita da De Zerbi qualche anno dopo quando con il suo Benevento acciufferà il pari contro il Milan con un gol del portiere Brignoli al 95'. Poi un successo a San Siro, sempre con il Benevento. Lo scorso anno invece Gattuso vinse in entrambe le occasioni contro il Sassuolo di De Zerbi.