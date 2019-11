© foto di Utente

E' un punto dolceamaro quello conquistato domenica a Lecce dal Sassuolo di De Zerbi, che continua a navigare in una zona di classifica non consona a quelle che erano le aspettative neroverdi. A provare a scuotere la squadra - come sottolineato dalla Gazzetta di Modena in edicola oggi - ci ha pensato l'attaccante Grégoire Defrel, il quale si attende qualcosa in più da tutti per il derby in programma venerdì prossimo col Bologna: "Sarà una partita speciale, è un derby, cercheremo di prepararci bene. Dovremo dare tutti qualcosa in più".