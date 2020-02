© foto di stefano tedeschi

"Se vinceremo a Ferrara sarà un tassello importante per puntare a qualcosa di più grande. Finora abbiamo buttato via tanti punti, per inesperienza, per errori miei e mancanza di furbizia, però ci sta", queste le parole di Roberto De Zerbi in occasione della consegna del premio "Amico dei bambini". E la Gazzetta di Modena oggi in edicola titola: "Contro la SPAL misureremo le nostre ambizioni".