Gazzetta di Modena: "È il giorno di Sassuolo-Brescia ma Balotelli non vorrebbe giocare"

vedi letture

"È il giorno di Sassuolo-Brescia ma Balotelli non vorrebbe giocare": così la Gazzetta di Modena in edicola oggi. Alle 18.30, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, in campo Sassuolo e Brescia per l'ultimo dei recuperi della 26esima giornata di Serie A. Balotelli però non vorrebbe giocare: "I soldi non valgono la salute, svegliamoci" ha scritto sui social.