© foto di stefano tedeschi

Gregoire Defrel dopo aver lasciato Sassuolo nel 2017 ha vissuto due stagioni tra alti e bassi con le maglie di Roma e Sampdoria. In questa sessione di mercato è stato a lungo in ballo tra Cagliari, Sampdoria e Sassuolo, scegliendo poi di tornare in neroverde. La Gazzetta di Modena oggi in edicola titola, nella sua sezione sportiva: "E' stato il cuore a riportarmi a Sassuolo". Tanti i motivi per tornare secondo l'attaccante, rimasto stupito dal nuovo Mapei Center e dalla forza dei compagni di squadra.