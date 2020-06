Gazzetta di Modena: "Emozioni e altalena di gol fatti e subiti: è Luna Park Sassuolo"

"Emozioni e altalena di gol fatti e subiti: benvenuti al "Luna Park Sassuolo" scrive la Gazzetta di Modena nella sua sezione sportiva. Nessuno, dalla ripartenza, ha subito più gol dei neroverdi (10 in 3 partite, ma contro avversari come Atalanta, Inter, Hellas Verona, tutte squadre ad alta quota). Neroverdi come le montagne russe, in un vortice di gioco spettacolare, disastri difensivi e palpitanti rimonte allo scadere.