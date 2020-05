Gazzetta di Modena, Fabris: "Al Sassuolo tamponi a tutti i tesserati. Per ora 0 contagi"

La Gazzetta di Modena riporta le dichiarazioni del segretario generale del Sassuolo Fabris. "Al Sassuolo tamponi a tutti i tesserati della società. Per ora nessun contagiato" dice il dirigente ai microfoni di TRC, nel corso della trasmissione Nero&Verde, interamente dedicata al Sassuolo. "La società ha scelto di fare uno screening completo di squadra e staff ma anche di tutti coloro che lavorano all'interno della società. Si tratta di un impegno non da poco, ma la società vuole arrivare in fondo. L'augurio è che non ci siano casi di contagio, come è accaduto fino a ora" le sue parole.