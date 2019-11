Gazzetta di Modena: "Fisico e grinta: Sassuolo scopre Kyriakopoulos"

© foto di stefano tedeschi

Arrivato in Italia sul gong finale del mercato estivo, Kyriakopoulos ha finalmente fatto il suo esordio con la maglia del Sassuolo. Nella sua edizione odierna, la Gazzetta di Modena ne ripercorre la carriera fin qui, dai primi passi mossi all'Asteras, passando per l'Ergotelis. "Il Sassuolo, dunque, per Kyriakopoulos è una sorta di piccola America, e il calcio italiano un traguardo forse", si legge sul quotidiano, che conclude: "Se il buongiorno si vede dal mattino per Kyriakopoulos, che sembrava essere un po' in ombra, si prospetta un futuro interessante. Grazie a fisico, polmoni e tanta grinta".