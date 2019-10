Gazzetta di Modena: "Il Sassuolo blinda Berardi: 2024"

"Il Sassuolo blinda Berardi: 2024": ampio spazio sulla Gazzetta di Modena al rinnovo del contratto di Domenico Berardi con il Sassuolo. Il precedente accordo, in scadenza nel 2023, è stato prolungato per un'altra stagione a 2 milioni di euro netti l'anno che fanno di Berardi il giocatore più pagato della rosa. L'allungamento del contratto arriva in un periodo non particolarmente soddisfacente per il Sassuolo ma molto positivo per Berardi, già a quota 6 reti in altrettante partite disputate in questo avvio stagionale.