Gazzetta di Modena: "Il Sassuolo dà l'addio al made in Italy"

© foto di stefano tedeschi

Il Sassuolo sta piano piano abbandonando la linea del made in Italy, per affidarsi a giocatori provenienti dall'estero. Sotto la guida di De Zerbi i neroverdi hanno preso 13 giocatori stranieri, così la Gazzetta di Modena oggi in edicola titola: "Il Sassuolo dà l'addio al made in Italy". Quello che resta è la linea verde: il Sassuolo continua a puntare forte sui giovani, prendendo giocatori da valorizzare per poi rivenderli come giocatori pronti alla categoria e facendo grosse plusvalenze.