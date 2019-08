© foto di stefano tedeschi

Vittoria in Coppa Italia per il Sassuolo di Roberto De Zerbi, che a fatica supera lo Spezia per 1 a 0. La Gazzetta di Modena oggi in edicola titola in prima pagina: "Il Sassuolo elimina lo Spezia, decide Traorè". Il classe 2000 sblocca la gara dopo soli 9 minuti grazie ad un perfetto assist di Domenico Berardi. La gara sembra in discesa ma i neroverdi non riescono a chiuderla e corrono così qualche brivido nel finale. Ma il risultato non cambia ed il Sassuolo avanza così al turno successivo, dove il 4 dicembre affronterà il Perugia.