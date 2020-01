© foto di Utente

La Gazzetta di Modena in edicola oggi, al proprio interno, fa il punto della situazione sul mercato del Sassuolo, club che ha individuato in Gianluca Caprari il rinforzo ideale per l'attacco. Il giocatore piace e non poco a De Zerbi, ma la società neroverde non ha fretta di chiudere: probabilmente si tenterà l'affondo decisivo proprio in extremis. Intanto il Sassuolo attende che la Fiorentina alzi l'offerta per Alfred Duncan. E occhio anche alla situazione di Mehdi Bourabia, il quale sembra finito nel mirino del Lecce.