© foto di stefano tedeschi

Nella sua edizione odierna, la Gazzetta di Modena dedica il taglio alto al ko di ieri del Sassuolo contro l'Inter: "Il Sassuolo perde contro l'Inter, paracadutista atterra in campo", si legge. Ancora rimandato l'appuntamento con la vittoria per i neroverdi, che prima vanno sotto per quattro reti a uno, poi si ridestano e accarezzano l'impresa nel finale. Grande commozione a pochi minuti dal kick-off, durante il minuto di raccoglimento in memoria di Giorgio Squinzi.